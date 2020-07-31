期貨商論壇／生技期 避險利器

合一及中天無疑是此次投機貪婪列車的火車頭，其他生技製藥股也在合一與中天的授權行情，以及疫情題材的加持下百花齊放，但隨著半年報陸續出爐，炒作過頭的個股恐會大幅拉回。

而在潮走浪退後，投資人會思考行情是否已經結束，並由個股基本面來檢視。新冠肺炎疫情的確為生技製藥類股帶來不小的商機，生技股也有上漲的道理和基本面，不過再與美日韓等國際大廠比較下，台灣生技製藥類股較高的漲幅合理嗎？是值得大家思考的面向。

亞洲生技展上周開幕，蔡總統表示近期有許多新藥陸續成功解盲，看到生醫產業的五大進展，且近兩年台灣與跨國大廠合作執行臨床試驗逾300件，顯示國際資金和技術加碼投資台灣，未來將積極發展數位醫療及精準醫療，相關個股有望受惠。

但須留意臺灣生技指數至月初高檔拉回，昨收4,657點，部分個股乖離過大，短線壓力沉重。若持有相關個股，可考慮以臺灣期貨交易所推出的臺灣生技期貨避險運用。

（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）