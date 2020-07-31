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期貨商論壇／原油期 正面看待

經濟日報 / 記者黃力整理

美國能源情報署24日當周資料顯示，煉油設備產能利用率回升至三個月高點79.5%，汽油供給較上周增加近80萬桶，雖然庫欣地區庫存增加130萬桶，但整體原油庫存較上周意外減少1,061萬桶，美國聯準會（FED）如市場預期維持利率不變，美元指數再度走弱，激勵29日9月輕原油期貨價格再度站回5日均線，收盤上漲0.6%以41.27美元作收。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，聯準會維持利率不變，並表示將使用所有工具支撐美國經濟，然而美國國會對於新一輪經濟刺激計劃尚未達成共識，對於經濟活動與就業復甦的擔憂情緒為打壓近期美元走勢的原因。在籌碼面部分，21日當周CFTC大額交易人報告中，管理基金與投機交易在輕原油期貨部位占該商品未平倉量比率雙雙上升，顯示市場資金偏多心態不變。

即便美國原油庫存較大減，然而美中角力升級使全球地緣政治風險升高，以及疫情對能源需求的影響仍為市場觀望重點。目前短中均線糾結走平，在價格帶量跌破中期均線前仍可正面看待輕原油表現。

（國泰期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 美國聯準會 國泰

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