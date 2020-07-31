聽新聞
test
0:00 / 0:00

台指期 長多趨勢明確

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

台股昨（30）日高檔震盪，台指期同樣呈相同態勢，終場均漲逾百點。法人指出，在資金行情助威下，帶動整體投資氛圍，但短線震盪恐難避免，中長線多方趨勢仍明確。

美國聯準會維持貨幣政策不變，並表示會動用所有工具以確保美國經濟復甦的動能，並強調後續財政政策前瞻指引推動的必要性，進而強化刺激經濟的效果，在政府強化市場信心下，美股受此激勵表態，多方氛圍也由美股渲染至亞股。

台股昨跳空開高150點，指數維持在盤上震盪，終場上漲181點收12,722點，持續守在所有均線，嘗試消化28日報量黑K。

以技術面來看，法人指出，指數以十字紅K棒作收，站穩所有均線之上，且下檔支撐月線持續向上墊高，在指數跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。

台指期部分，昨日上漲175點收在12,596點，與現貨相較，逆價差126.92點；電子期在台積電等電子權值股帶領下，終場上漲10.2點收在607.15點，逆價差4.44點；金融權值股漲跌互見，金融期一度跌落平盤下，惟午盤後翻揚走紅，最終收在1,244點，上漲4.8點，逆價差25.75點。

外資動態上，昨日現貨賣超縮減至28億元，期權部位上，外資在台指期淨多單轉為加碼2,743口至31,873口，對台指選擇權部位則減碼空單3,216口至21,981口。

由VIX觀察，昨由27.51下降至26.3、下降了1.21，但仍高於平均成本23.87，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，須留意後續行情走勢。

台指期 逆價差

延伸閱讀

8月電子期金融期齊漲

台指期收高175點 台積電期貨收漲11.5元　

台指期開盤上漲196點 台積電期貨開漲18.5元

台指期 高檔震盪格局

相關新聞

期貨三商品保證金調高

臺灣期貨交易所表示，為提高投資人風險意識，與維繫市場交易安全，昨（30）日公告調高電子期貨契約（TE）、臺灣50期貨契約...

台指期 長多趨勢明確

台股昨（30）日高檔震盪，台指期同樣呈相同態勢，終場均漲逾百點。法人指出，在資金行情助威下，帶動整體投資氛圍，但短線震盪...

最牛一輪／譜瑞強勢 群益9B衝鋒

譜瑞-KY（4966）營運展望樂觀，法人預估NB和顯示器相關IC需求強，T-con、驅動器IC和其他高速IC需求暢旺，帶...

全民權證／聯發科 選長天期

由於華為在9月14日後無法取得台積電晶圓，即便中芯半導體積極擴充產能，但無法滿足華為需求，聯發科（2454）除取得台積電...

全民權證／瑞昱 二檔後勁強

IC設計業者瑞昱（2379）受惠華為新禁令後的取代效應可期、2021年啟動WiFi 6升級循環， 今年下半年WiFi 6...

全民權證／世紀鋼 押價外10％

世紀鋼（9958）陸續出貨給沃旭能源、CIP，上半年累計營收24.98億元，年增190%，股價昨（29）日放量強漲5.9...

全新、宏捷科 挑逾90天

全新（2455）、宏捷科（8086）等PA族群，受惠美系客戶啟動拉貨，加上5G基地台、網通設備建置為今年歐、美、中各國積...

華通、美律 四檔強強滾

蘋果即將推出新手機，有望帶旺相關供應鏈，法人認為，華通（2313）、美律（2439）等個股都有機會受惠。權證發行商表示，...

最牛一輪／M31報喜 富邦01拉砲

矽智財業者M31（6643）今年上半年權利金的金額約成長一成多，授權金業務方面，今年第2季開始已有7奈米製程相關收入貢獻...

臻鼎、景碩 認購帶勁

科技新品將於下半年持續推出，相關電子供應鏈為市場關注領域，其中，法人看好臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）等PCB...

台指期 高檔震盪格局

美國7月消費者信心指數不如市場預期，加上新經濟刺激法案缺乏進展，美股四大指數全面拉回，拖累加權指數昨（29）日終場下跌4...

期貨商論壇／永續期 避險優選

過往臉書由於資料洩漏醜聞案的爆發，數月間股價蒸發超過30%；英國最大的石油公司之一的英國石油，經過墨西哥灣漏油事件後，股...

熱門新聞

旺宏飆漲停 外資目標價38元、還有16%可漲

合一解盲利多 生技「天國一輝」早盤全數漲停

大同經營權之爭 股價跌停深鎖

合一跌停又漲停 分析師：操作生技股宜重視籌碼面

台積電回神 台股漲181點收12,722

台積電領漲 台股早盤大漲逾200點突破12700

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。