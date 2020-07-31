台指期 長多趨勢明確

台股昨（30）日高檔震盪，台指期同樣呈相同態勢，終場均漲逾百點。法人指出，在資金行情助威下，帶動整體投資氛圍，但短線震盪恐難避免，中長線多方趨勢仍明確。

美國聯準會維持貨幣政策不變，並表示會動用所有工具以確保美國經濟復甦的動能，並強調後續財政政策前瞻指引推動的必要性，進而強化刺激經濟的效果，在政府強化市場信心下，美股受此激勵表態，多方氛圍也由美股渲染至亞股。

台股昨跳空開高150點，指數維持在盤上震盪，終場上漲181點收12,722點，持續守在所有均線，嘗試消化28日報量黑K。

以技術面來看，法人指出，指數以十字紅K棒作收，站穩所有均線之上，且下檔支撐月線持續向上墊高，在指數跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。

台指期部分，昨日上漲175點收在12,596點，與現貨相較，逆價差126.92點；電子期在台積電等電子權值股帶領下，終場上漲10.2點收在607.15點，逆價差4.44點；金融權值股漲跌互見，金融期一度跌落平盤下，惟午盤後翻揚走紅，最終收在1,244點，上漲4.8點，逆價差25.75點。

外資動態上，昨日現貨賣超縮減至28億元，期權部位上，外資在台指期淨多單轉為加碼2,743口至31,873口，對台指選擇權部位則減碼空單3,216口至21,981口。

由VIX觀察，昨由27.51下降至26.3、下降了1.21，但仍高於平均成本23.87，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，須留意後續行情走勢。