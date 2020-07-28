期貨商論壇／聚陽期 正面看待

聚陽（1477）主要業務為成衣設計、製造及銷售，客戶為全球及區域型之大型成衣零售商，是全球第五大成衣代工商。產能遍及台灣、越南、印尼、柬埔寨、中國及菲律賓。聚陽6月營收雖仍年減6.3%，但因歐美地區5月中旬後開始不同程度解封、開放商業性活動後，終端銷售狀況慢慢回溫，6月營收月增近50%，顯示營運已落底回升。

新冠疫情帶來最大的影響莫過於防疫商品的供不應求，先前聚陽響應政府的徵召加入國家隊，投入防疫商品的生產，有幸的是，台灣的防疫狀況良好，目前國內對防疫商品的需求趨緩，故聚陽將該產能轉為生產外銷的防疫訂單，6月開始出貨，占比當月營收約10%~15%。

由技術面看，觀察日線，聚陽期貨13日長紅突破盤整區間後，高檔震盪整理，建議在長紅支撐下，投資人可用區間偏多看待行情。

股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由臺灣期貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億元以上、財報近期或累積無虧損等，有助投資人減少踩到地雷股的機會。目前上市櫃約200多檔股票，同時具股票期貨交易。

股票期貨與現貨相比，具三大優勢：一是資金成本低廉，其槓桿約為7.4倍，遠優於融資的2.5倍；二是交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股的千分之3；三是具有交易靈活優勢，除了可多空雙向外，交易時間長達5小時以上，並可參與除權息不需回補等好處。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）