期貨商論壇／原油期 資金偏多

美國能源情報署7月17日當周資料顯示，煉油設備產能利用率小幅下滑至77.9%，但原油庫存卻較前一周增加489萬桶，原油產量回升10萬桶，Baker Hughes統計美國頁岩油井數亦較上周回升一座。

另一方面，美國7月Markit製造與服務業採購經理人指數（PMI）分別回升至51.3與49.6，雖然製造業重回50以上的擴張區間，但低於市場預期，以及先前歐元區通過歐元7,500億元的刺激方案，美元指數再度創低下，上周9月輕原油期貨價格波動幅度減小，收盤上漲0.5%以41.29美元作收。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，由於美國新冠肺炎單日新增病例數攀高，經濟活動持續受到疫情影響，國際能源署月報估計2020年的原油需求為9,210萬桶、年減790萬桶，市場亦傳出沙烏地阿拉伯將石油輸出國組織（OPEC）8月的減產量自970萬桶減至770萬桶的提議，恐將減低全球原油減產力度。

籌碼面部分，7月21日當周CFTC大額交易人報告中，管理基金與投機交易在輕原油期貨部位占該商品未平倉量比率雙雙上升，顯示市場資金偏多心態不變。

然而近期美中先後關閉對方的領事館，雙方角力的層面已自科技端升級為外交端，全球地緣政治風險升高對能源需求的影響為近期關注的重點，不過，在價格帶量跌破短期均線前，仍可正面看待輕原油表現。

（國泰期貨提供）

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