期貨商內控宣導 啟動

臺灣期貨交易所預計從8月4日開始，於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

期交所指出，為協助期貨業者充分了解今年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正，暨使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣，以利業者修正或強化相關措施，預定於8月4日起分別在台北、新竹、台中、台南及高雄市等地舉辦12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正案暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。

此次宣導說明會內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等，內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布的函令及期交所修訂規章，防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨業者面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫之運作及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明。

其中，8月19日、8月20日、8月21日及8月24日分別於新竹市、台中市、台南市及高雄市舉辦四場宣導會，其餘八場次將於8月4日至8月20日間於台北辦理，預計於7月30日起開始報名，詳細場次及報名資訊將於近日通知期貨商及期貨交易輔助人並公布於期交所網站。

鑑於歷年來從業人員報名皆十分踴躍，期交所也提醒業者通知總、分公司相關人員應儘速至網站完成報名，另為因應新冠肺炎防疫，請參加人員應全程配戴口罩並配合量測體溫。