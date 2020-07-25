全民權證／台灣50 挑逾90天
台灣50（0050）昨（24）日股價突破百元，除來自熱錢流入的外資買盤外，成分股中的台積電（2330）、聯發科及聯電強勢也帶動台灣50走揚。
近期新台幣匯率走升，國際熱錢進入台股後，也鎖定權值股買進，帶動指數上揚；部分權值股進入除息交易，也推升台灣50指數向上。
近期由於買盤鎖定半導體概念股，所以台灣50成分股也出現買盤而帶動。近期台灣50成分股的多家重量級企業要舉辦法說會，科技股仍是台股盤面主流族群，將有利推升台灣50。若看好後市，建議利用價外10%以內、三個月天期以上的權證，伺機介入。（富邦證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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