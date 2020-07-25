華通、金像電 押長天期

隨著科技業進入下半年傳統旺季，華通（2313）、金像電（2368）等PCB廠有望出現旺季效應，法人機構對後續營運多持正面看法。權證發行商表示，投資人如看好相關個股後市，可透過權證商品高槓桿特色，伺機進場布局。

投顧法人表示，華通第2季財報有望優於預期，目前HDI／MSAP接單已滿載，宣告手機旺季來臨，下半年營運逐季成長，在稼動率滿載，良率持續精進下，華通下半年獲利維持成長動能可期。展望2021年，手機市場不受疫情干擾而自然成長，5G手機滲透率拉升，華通在重慶廠新產能開出下，將持續受惠5G手機主板升級商機，NB成長動能及低軌道衛星題材，營運吸睛。

華通2019年營運明顯好轉、雖然2020年受到疫情影響，預估獲利仍能成長，且預期2021年全球5G手機占比增加，華通重慶二廠完工量產，獲利可望再創新高，投資人會給予較高的評價。

金像電日前公告自結6月單月淨利約2.37億元，年成長達597%，單月每股約賺0.44元，第2季自結累計獲利已超過首季。展望後市，金像電先前曾表示，第3季營運有望維持高檔，主因NB應用熱度維持，又逢伺服器、網通需求提升。投顧法人表示，金像電已經拿到伺服器和網通產品主要客戶認證，預料後續營運將受惠。

看好PCB族群的投資人，建議布局價內外15%以內，有效天期在100天以上的中長天期商品，參與行情。