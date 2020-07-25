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美中終須一戰？台灣須關心3種可能發展

欣興、瑞昱 四檔有看頭

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

台股多頭準備向歷史12,682點發起攻擊，人氣也亟需基本面維繫之際，法人圈看好第3季營運表現的欣興（3037）、瑞昱（2379），權證券商建議，可利用中長天期等認購權證，參與個股業績行情。

欣興在復工以及需求逐步回溫，加上受惠稼動率提升、加班費等因應疫情延後復工等成本下降，與產品組合好轉等因素，法人預估第2季毛利率14.4%、稅後獲利8.4億元，每股純益（EPS）0.57元。展望第3季，因步入旺季，預估各產品線稼動率有望持續提升，雖市場傳出美系主力客戶手機新產品拉貨恐較往年遞延至季底，但市場仍看好全季營收有望來到235億元，季增7.7%，因稼動率持續提升及產品結構持續好轉，預估毛利率15.6%，EPS進一步提升至0.82元的水準。

瑞昱6月營收60.8億元，月增6.2%、年成長21.6%，第2季營收173.4億元，同步創下歷史新高，主要受惠遠距商機、TWS與物聯網需求。分析師表示，瑞昱6月營收優於預期，除了受惠PC相關產品需求佳外，TV與TWS需求回溫亦是重要因素，這一需求並將持續至第3季，帶動營收成長；展望長線，瑞昱ANC TWS與WiFi 6的產品ASP相較上一代都成長不少，預估隨著下半年產品銷量陸續增加，能有利營收與獲利同時增長。

看好個股營運後市的投資人，建議布局價內外15%以內，且可操作天期在四個月以上的長天期商品。 

營收 瑞昱

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