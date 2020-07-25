創意、精測 認購閃亮

台股昨日開高走低，但法人仍樂觀看待台股指數可挑戰12,682歷史高點，短線呈現個股表現，可依下半年仍有業績成長的個股逢低介入，例如，創意（3443）與精測（6510）；權證發行商說，大盤指數挑戰歷史新高前，不可避免會出現震盪，可利用小資金用權證逢低介入。

矽智財族群這波表現強勢，近期陷入整理，但法人仍看好後市，主要是中國大陸的去美化與美國的掃中化帶來的商機，尤其傳出安謀（ARM）大股東日商軟銀集團擬出清持股，有可能賣給美國企業而成為美國公司，在中國大陸加速自主發展下，台灣擁有矽智財架構能力公司將有商機可期。

其中，創意在5G、人工智慧（AI）、先進封裝領域是較被看好者，其多組客戶將在第4季至2022年投入量產，創意過去研發與矽智財（IP）的投資，今年下半年有機會開始展現成果。法人說，創意有最大量合法IP、龐大客戶群、強大設計團隊，地緣政治風險也最低，長期來看，營運競爭力相對突出。

創意第2季營收29.27億元，季減7.67%，年增20.6%；累計上半年營收60.97億元，年增22.2%。上半年稅後純益1.36億元，年減47.1%，每股純益0.99元。

此外，精測第2季合併營收10.57億元，改寫單季營收的歷史次高。累計上半年合併營收19.57億元，年增達53.3％，續創同期新高。法人評估，以該公司維持50%以上毛利率水準，加上垂直探針卡（VPC）營運比重漸增，第2季獲利表現可望較首季持續成長。精測近兩年積極發展VPC，產品接單及出貨表現亮眼，上半年VPC營收倍增。應用面仍以5G射頻（RF）晶片、智慧型手機應用處理器（AP）為主。同時，也積極投入高速運算（HPC）領域的垂直探針卡業務拓展，增添營運成長動力。

法人預期，5G相關商機持續增長，對精測相對有利，未來隨著台系與美系客戶應用處理器及系統單晶片訂單增強，精測第3季業績可望較第2季持續成長。

看好後續個股行情的投資人，可用價外15%以內，有效天期在100天以上的權證，介入行情。