全民權證／南六 兩檔潛利大

亞洲最大不織布廠南六（6504）3月起營收逐月創高，6月營收8.8億元，年增65%，為單月歷史次高，主因新產線加入；累計今年上半年營收達41.33億元，較去年同期增加27.1%。展望後市，南六估9月起口罩產能單月可達1億片，單月營收可望突破10億元。投顧法人表示，新冠肺炎疫情帶動南六營運出現重大突破，預估南六今年營收可望超過百億元，年成長達六成，預期其上半年獲利就等於2019全年水準，由於全球2020年底前口罩仍是毫無疑慮的供不應求，料將帶動南六第3季單季獲利超越今年上半年及去年全年水準。

看好南六後市的投資人可利用價內外15%以內的中長天期權證商品介入。 （永豐金證券提供）

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