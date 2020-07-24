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元大期挺台灣 助產業法人業務發展

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

元大期貨（6023）身為台灣期權領導品牌，致力推展國際業務，長期深耕國內期權市場，對於產業法人的避險需求提供專業、客製化的服務，即時的研究顧問專題報告、跨境服務的能力，香港子公司豐富的實物交割經驗，全方位展現元大期貨在服務實體經濟上具備的發展實力與競爭優勢。

新冠肺炎疫情在全球擴散，各國執行嚴厲封閉措施，而近期重新開放經濟活動，導致在此期間大宗商品價格波動加劇，全球實體企業客戶庫存風險也逐漸升高。就銅價為例，今年1月中旬仍在每噸將近6,300塊美元，然而因為疫情影響，3月中旬甚至出現不到4,400塊美元的報價（跌幅將近30%），若產業法人當下能利用期貨來規避銅庫存一半的風險，那存貨損失就能下降約五成，顯見準確擇時避險能有效減少疫情對銅價的負面效應，有助產法經營的穩健。

元大期貨香港子公司擁有豐富的產業法人服務經驗，且客戶產業鏈散布在亞洲，核心需求商品像是銅、鋁、鎳等有色金屬，透過英國倫敦金屬交易所（LME）的期貨商品實物交割、倉單交換等服務，可以協助客戶避免市場價格波動風險及原物料庫存靈活調度，此外，由貿易活動衍生的匯率風險，則可透過匯率期貨達到避險的效果。

為使金融業、倉儲物流及租賃等行業更深入了解LME的交易實務作業和台灣倉儲業者經營現況，期貨公會特別邀請產業法人及相關專業人士參與2020台北LME實務研討會，擔任大會與談人的元大期貨副總張嘉成在會議中指出，台灣期貨業長期專注於客戶投資管道，提供國內外期貨選擇權商品的電子交易平台。

此外，元大期貨將服務範圍擴張，提供產業法人客製化的交易策略以及專屬的研究報告，例如：原物料庫存管理、貿易風險管理、客製化原物料商品的專題報告，讓產業客戶從生產、製作到出貨的流程中，能隨時掌握市場行情動態，以協助客戶達成預先防範風險的目的。

元大期貨致力於貢獻台灣實體經濟發展，積極成立專責小組，推動產業法人實體經濟VIP業務服務，未來台灣期貨商若提供實物交割以及倉單質押等服務，產業法人也將受惠，能有更多元的資產配置方式，同時活絡期貨交易市場，為金融市場增添新動能。

期貨交易 元大 疫情

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