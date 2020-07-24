美律、台郡 選逾三個月

美中關係再度緊張，台股呈現高檔震盪，盤面上個股漲跌互見，從技術面來觀察，台股站在所有均線上，短線呈多頭排列、KD高檔交叉，技術面台股屬多頭格局。美律（2439）、台郡（6269）股價呈現順勢強漲創高，法人建議，看好其後市表現的投資人可透過權證進行布局。

進一步來看，聲學元件廠美律受惠三大法人連續兩日同步進行買超，帶動股價周三突破年線壓力區，昨（23）日繼續走揚，試圖挑戰1月30日的空方缺口。展望下半年營運表現，隨著蘋果新品將問世，將可望帶動相關供應鏈的運表現。此外，美律與立訊合資的越南廠，降低美中貿易戰營運風險，預計可望於本月開始投產，將有望挹注營運表現。

台郡在內資買盤挹注下，股價創下掛牌新高，昨日上漲2.3%或3.5元，收在149.5元，上半年累計營收達111.61億元，年增24.07%，股價在法說會前動起來，市場聚焦29日法會釋出的營運展望。

法人認為，下半年新產能量產後，將應用在5G新品，業績可望持續成長；就長期表現來說，台郡持續強調在筆電、平板電腦、穿戴式相關產品上，有較佳斬獲，供貨占比將進一步提升；此外，在高頻天線產品方面，也跨入液晶基材（LCP）軟板天線，有助於營運表現。

權證發行商建議，看好美律、台郡後市的投資人，可利用價內外10%以內，有效天期在三個月以上的權證，參與個股行情。