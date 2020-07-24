華通、台光電 四檔聚焦

為使通訊規格彎道超車，美國政府強力支持Space X創辦人馬斯克的「星鏈計畫」，使全球通訊規格直上6G。星鏈計畫即將進行封閉網路公測，激勵近期全球「星鏈概念股」強勢表態，台廠華通（2313）、台光電（2383）水漲船高。

事實上，星鏈計畫打算發射高達4.2萬顆低軌衛星，實現全球通訊無死角的夢想，同時網速也將高達1Gbps，是目前的180倍左右。外媒華爾街日報估計，2025年時，星鏈計畫的服務用戶將達4,000萬戶，收入達300億美元。

由於台灣在全球衛星通訊領域早已占有重要的一席之地，因此台系星鏈計畫供應鏈，也成為市場投資人矚目的焦點。例如，星鏈計畫中，華通負責衛星板、台光電的衛星板用銅箔基板（CCL）、以及更早介入由精測負責的航太特規PCB。

此外，同欣電衛星收發模組、台揚提供用戶終端設備、金寶負責地面基地台、昇達科的地面接收站、國巨的相關衛星用被動元件、公準的精密沖壓件、甚至工具機大廠程泰及亞崴提供Space X生產火箭用的高階五軸加工機等。

隨著太空商機逐漸浮現，台廠因技術優勢而大啖訂單，使得營運前景增添新的想像空間。由於星鏈計畫即將進行封閉網路公測，吸引全球目光，華爾街分析師估算星鏈計畫若順利問世，Space X市值有望高達1,750億美元。

富邦證券金融市場部建議，看好華通、台光電等「星鏈概念股」後市股價表現的投資人，可透過認購權證參與布局。挑選標準，則以價內外5%以內、距到期日超過四個月以上等條件為主，伺機介入，放大槓桿利潤。