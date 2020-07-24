力旺、聯發科 認購夯

台股高檔震盪，高價半導體族群持續輪番表態，交投熱絡，力旺（3529）、聯發科（2454）等IC股在營運前景備受看好下，持續吸引資金搶進，帶動股價創高，為盤面多方焦點。

力旺受惠OLED面板驅動IC出貨強勁帶動權利金收入明顯成長，第2季合併營收4.23億元創下歷史新高；近周股價則持續反映其未來營運前景，計已連五天走強，重新回到500元上，並只離前波高點579元約半根漲停的距離。

力旺營運有五大成長動能，包括12吋製程滲透率提升、8吋晶圓出貨量增加、OLED面板驅動IC需求強勁、手機多鏡頭成主流、打入全球前三大手機廠供應鏈等；在相關業務續有發揮下，力旺上半年合併營收達8.39億元，較去年同期成長17.9%，改寫歷年同期新高紀錄。

法人分析，力旺過去權利金以LCD面板驅動IC為主，但因5G手機搭載OLED面板已成主流，28奈米OLED面板驅動IC的晶圓價格高達3,000美元以上，隨OLED面板滲透率大幅拉升，力旺權利金收入將可大幅成長。

聯發科透過AI晶片、WiFi 6、PMIC等產品，營收動能具有大幅拉升的空間，漲勢再度啟動，昨再度刷新波段新高，高點來到687元，終場漲幅微幅收斂，收在677元。

聯發科將推出最新系列產品天璣720，是繼天璣800系列之後，再度推出滿足中階市場的產品，進一步提升5G SoC的產品競爭力。

另外，法人看好聯發科在人工智慧、PMIC、企業級交換器、Wi-Fi 6及雲端晶片發展，預估2020到2021年間會因相關業務，產出10億到15億美元的營收，而到2025則上看60億到90億美元的規模，將會是繼5G產品以外最受值得期待的發展。

權證發行商建議，看好力旺、聯發科後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。