期貨商論壇／技嘉期 短線偏多

昨（23）日台股受到美中關係趨於緊張影響走弱，台股期現貨同步開低，盤中一度下挫逾百點，午後買盤進場低接收斂跌幅，價量關係為價跌量微縮。雖有美中衝突亂流，台股仍守穩5日均線之上，若能守穩昨日低點12,347點不破，仍可期待台股表現。

觀察昨成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有十檔、下跌有十檔；此20檔個股漲跌互見。其中以、技嘉（2376）期貨上漲5.0%、聯發科期貨上漲1.9%與聯電期貨收漲停表現搶眼，為多方指標。

若再進一步觀看連續兩日的表現：連續兩日收漲及紅K，且具有高過前日高、低不破前日低的多方慣性者有七檔；連續兩日收跌及黑K，且具有高不過前日高、低破前日低的空方慣性者有二檔。數據顯示，目前個股強弱分明，具有多方慣性者仍多於空方慣性者，顯示大盤目前雖拉回整理，但未遭遇關鍵壓力。

短線上，個股期貨篩選條件是目前已突破小橫盤震盪區仍未改變多方走勢者。在股票期貨成交口數較大的前20檔中可留意聯電期貨及技嘉期貨，技術面上，技嘉期貨持續強勢，且基本面需求仍然強勁，短線上仍可偏多思考。（兆豐期貨提供）