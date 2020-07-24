期貨商論壇／選擇權 買進買權

受到美中緊張關係升溫影響，亞股普遍走弱台股走跌，不過國際熱錢持續流入，台股表現屬於漲多拉回，受到市場短線獲利了結影響，台股開盤走低消化市場籌碼浮額，一度下跌超過百點後買盤承接收斂跌幅，終場台股加權指數下跌60點、K線留下影線66點，台指期近月僅下跌44點，價差相對轉強16點，市場呈現多方轉強契機。

統計選擇權籌碼面，8月台指選擇權PC Ratio118.2%呈現震盪下跌趨勢。8月台指選擇權OI未平倉下檔大量區在11,500點;上檔大量區在12,300點。台指選擇權買賣權OI未平倉相抵山谷區最佳結算價落在12,100點位置。

法人選擇權OI方面，外資買權未平倉淨口數-5,219口、賣權未平倉淨口數17,549口；投信買權未平倉淨口數-349口、賣權未平倉淨口數-71口；自營商買權未平倉淨口數-18,262口，賣權未平倉淨口數-8,387口。

觀察市場趨勢整體而言，台指期日k線MACD指標空方力道減弱，20天期B-band發散轉收斂，技術面有轉多契機，台股不排除震盪整理先蹲後跳。後市短線可待拉回時布局買權買方，操作宜謹慎不追價注意避險。（富邦期貨提供）