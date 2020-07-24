台指期 外資減碼多單

台股昨（23）日震盪收黑，台指期同樣多空交戰收跌。法人指出，指數後續具備創高契機，有機會挑戰歷史高點點，然美重量級科技公司財報的表現將使市場波動，需持續留意。美中關係惡化讓美股漲勢受到抑制，亞洲股市昨日漲跌互現，台股因鴻海（2317）等個股除息使點數蒸發約30點，開盤開低後即在盤下來回震盪，惟在部分電子權值股走強下，指數隨後收斂跌幅，終場下跌60點收12,413點；台指期則下跌44點收12,288點，與現貨逆價差124.04點。

電子期在台積電、大立光等電子權值股走弱下，終場下跌1.9點收576.25點，逆價差3.85點；國泰金、富邦金於盤下震盪徘徊，金融期收在1,254.40點，下跌3.6點，逆價差23.37點。

外資最新動態，現貨連二賣並擴大賣超至90億元，在台指期淨多單減碼3,665口至24,073口，台指選擇權部位則加碼空單，淨空單來到22,768口。

由VIX觀察，法人指出，昨由20.51上升至21.48，上升了0.97，仍低於平均成本21.97，顯示市場的避險情緒沒有過度擴張，有利於後續多頭續攻。

整體而言，法人分析，受惠權值股的輪番表現，以及資金續強的推升之下，指數有機會再度刷新30年新高，從籌碼面觀察，新台幣再度強勢衝擊29.4元關卡，外資本月維持買超趨勢，雖然力道不若6月時強勁，但仍對於近期權值股的表現有一定助益，也是台股再度上攻的重要推手，而投信近期也再度回頭，對台股上漲動能有相當挹注。