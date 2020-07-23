期貨商論壇／生技期 避險優選

近期生技醫療股上沖下洗，投資人會有疑問，行情是否已經結束？其實一方面除了個股漲高回檔外，到目前為止，疫情仍未緩解，生技股的熱度不會一下子消散，但會逐漸回歸基本面，半年報即將陸續出爐，炒作過頭的個股會大幅拉回。

近期部份股價相對抗跌或強勢的個股，都有業績基本面保護，而之前漲多的新藥股則恐因為沒有營收，虧損幅度因臨床試驗費用的推近而增加，愈靠近三期臨床，研發費燒愈凶，即使採授權模式，由對方負擔臨床費用，還要擔心授權對象臨床進度能否如期推行。

檢測試劑族群來看，第1、2季陸續傳出或美國FDA緊急使用授權(EUA)的公司，是否已經開始出貨為觀察重點。

上半年受疫情影響下，在營收數字仍交出大幅年成長的族群，多為醫材類及醫藥通路商族群，在生技醫藥族群回檔修正期間，獲利的生醫可能有接棒的機會，加上登場的亞洲生技展，題材話題面不會少，但個股皆須回歸基本面來檢視。

近期因生技類股遭資金提款，臺灣生技指數至高檔拉回，有些個股形成頭部型態，如果半年報數字不如預期，股價有可能再度下跌調整。若持有相關個股的投資朋友，可考慮以臺灣期貨交易所推出的臺灣生技期貨避險運用。（永豐期貨提供）