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期貨商論壇／輕原油期 正面看

經濟日報 / 記者周克威整理

全球新冠肺炎累計病例數持續攀高，美國多地疫情未見好轉，能源需求回升速度可能不如預期。先前市場傳出沙烏地阿拉伯將石油輸出國組織（OPEC）8月的減產量自970萬桶減至770萬桶的提議，亦減低全球原油減產力度。

然而，市場對於疫苗研發進度以及美國追加新一輪刺激措施的樂觀預期，加上歐盟峰會通過歐元7,500億元規模的復甦基金後，歐元快速上漲而打壓美元表現，21日8月輕原油期貨價格大幅上揚，並突破41美元整數關卡，收盤上漲2.8%、以41.96美元作收。

IEA月報指出，今年第2季全球原油需求將較去年同期減少1,640萬桶，並估計2020年的原油需求為9,210萬桶、年減790萬桶。

截至7月10日當周美國原油庫存減少749.3萬桶，並預期該國七大頁岩油產區8月日產量將較本月下滑5.6萬桶，美國開採能源速度減緩有助於紓解全球能源供過於求的情形。

籌碼面部分，7月14日當周CFTC大額交易人報告中，管理基金與投機交易在輕原油期貨部位占該商品未平倉量比率雙雙下降，顯示市場資金獲利了結的動作。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，對疫苗研發進展以及經濟刺激方案的樂觀預期，為支撐價格的因素，在價格帶量跌破短期均線前，仍可正面看待輕原油表現。（國泰期貨提供）

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