台指期 多頭格局不變

白宮商議新一輪刺激方案，希望每周額外600美元失業補助在月底到期前達成協議，加上歐盟高峰會通過歐元7,500億元復甦基金，台股昨（22）日資金行情持續發酵，聯發科（2454）領軍帶頭衝，指數再寫30年新高；台指期則上漲43點收12,331點。期貨商表示，台股現貨短線將挑戰歷史12,682高點。

價差方面，台指期逆價差擴至142.27點，電子期逆價差擴至4.3點，金融期逆價差擴至26.69點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,862口至4,910口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,038口至27,738口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加14口至8,905口。

永豐期貨表示，本周為美股科技股重磅財報周，在財報公布前夕，美股科技股面臨震盪拉回，也使台股電子股漲勢受壓抑，但長期多頭格局並沒改變，而投資人需居高思危，把重心放在個股的基本面。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在12,300點，賣權未平倉最大量集中在11,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.48降至1.18，整體選擇權籌碼面中性偏空。

群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.1萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。

整體來說，外資期現貨略為同步作空，自營商期權中性偏多，月、周選擇權皆為中性，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，目前在新台幣續強，電子期持續強於金融下，台股震盪偏多格局不變，短線拉回仍可偏多操作。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，守穩在所有均線之上，再創波段新高，終場以紅K作收、日K連二紅。目前下檔支撐月線持續向上墊高，整體而言，指數維持多頭行情，在指數跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。