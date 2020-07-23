台光電、聯茂 押長天期

隨美、中、日、韓等國加速推動5G基建，中國設定目標將於今年底前開通超過60萬座5G基地台，將帶動伺服器、資料中心產業成長，訂單能見度大幅提升，銅箔與銅箔基板需求大增，台光電（2383）、聯茂（6213）營運走升中，權證券商建議，利用權證參與個股業績行情不缺席。

台光電方面，手機廠商近期推出的高階手機，手機板製程微縮或者層數增加，加上台光電推出自行研發的產品，法人預期單價增加10~15%，毛利率向上；英特爾伺服器新平台Whitley改用無鹵素材料，台光電是全球最大無鹵素銅箔基板供應商下，台光電伺服器材料市占率可望增加。

台光電規劃2020年資本支出8億元，主要用於黃石廠二期設備，其中，黃石廠一期30萬張銅箔基板在今年第1季量產，二期30萬張產能預定第3季完工。黃石廠是全新設備，未來規劃生產高階手機、網通伺服器材料，全數完工後，預估月營收貢獻4億元，台光電今年營收可達270億元、年增9%，獲利有望年增一成，每股純益有機會達11元水準。

聯茂6月營收25.4億元，月增1.1%，連四個月創新高，整體第2季營收74.8億元、季增33.1%，優於市場預估的73.4億元。

展望2020年，受惠北美Tier 1廠商資料中心續建商機及疫情推升雲端需求，S伺服器是少數仍可維持年增的產品線，以及網通產品受惠頻寬不足而持續提升相關產品規格，此外中國加速5G基建，因聯茂已認證中系多家基地台廠商，2019年已逐步出貨相關射頻及控制板，2020有望再放大。看好個股後市，可局價內外15%，可操作天期在三個月以上權證。