聯發科、聯詠 四檔火熱

台股資金行情續航，昨（22）日衝高至12,486點，續創逾30年來高點，聯發科（2454）、聯詠（3034）兩檔IC設計股強勢走揚，蓄勢挑戰前波高點，券商建議，看好短多的投資人可透過權證進場搶價差，擴大獲利空間。

國內IC設計龍頭聯發科超前部署5G市場有成，加上美中科技角力可望帶來華為等大陸手機品牌轉單效益，近期內外資陸續調高獲利及目標價，股價回測月線有守後，重新發動攻擊，昨日上漲27元，收在664元，今日有機會挑戰7月8日的674元前高。

受惠美元指數走貶，國際熱錢回流台股，搭上5G龐大商機順風車的聯發科，成為內外資關注的焦點之一，近期目標價已超過千元的天價。

外資認為，聯發科除5G外，未來在人工智慧丶WiFi 6丶PMIC丶企業及交換器丶雲端等領域發展更令人期待，推估今明年相關業務將額外貢獻營收10億至15億美元，將由純晶片業者壯大為平台整合大廠，堪稱翻版醜小鴨變天鵝。

面板驅動IC大廠聯詠雖然除息10.5元後，短線處於貼息狀態，但外資積極逢低承接，昨日股價拉出一根長紅棒，上漲14元，收在279.5元，順利邁向填息，蓄勢挑戰7月10日295元歷史天價。

法人指出，聯詠的利多題材，除韓系面板廠退出液晶電視面板市場及即將到來的8K電視升級循環外，還有中國大陸面板廠市占提高，帶動AMOLED DDI業務成長，而華為新禁令也有助於電視及安控相關SoC業務。權證發行商建議，如果看好這波短線行情，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上相關權證。