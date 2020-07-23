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華通、金像電 認購搶鏡

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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華通（2313）、金像電（2368）等PCB廠將迎接下半年旺季來臨，吸引外資昨（22）日進場布局。華通長線來看中美系客戶產品持續往高階升級，將使得產能持續吃緊，公司也持續多角化分散風險接洽不同產品訂單，未來評價有望持續提升，金像電受惠5G題材，相關PCB個股近期股價紛紛轉強。

外資昨日再度反手買超華通4,820張，累計近五個交易日買超逾1.2萬張。法人看好華通的美系客戶下半年推出新品，在歐美疫情仍未減緩下，居家工作和遠端辦公商機可望延續第2季強勁表現。5G手機是增加手機效能和提升電池續航力，設計上採用類載板SLP、高階HDI 比例持續攀升，高階HDI需求吃緊態勢將延續至2021 年，對華通營運為正面挹注。

另一家投顧法人也表示，華通重慶新廠將在第4季開始進設備，預期明年第2季開始量產，由於5G機種對高階HDI需求有增無減，且NB、DT也都開始朝高階HDI轉進，展望目前硬板大廠僅臻鼎擴充SLP、其餘擴充以載板廠為主，並沒有針對HDI擴建，華通認為2021年高階HDI將會供需吃緊。

整體來看，華通在下半年旺季效應帶動，耳機、電池板等訂單持續成長，推升軟硬結合板出貨動能續強，以及高階HDI滲透率持續提高，營收獲利維持正成長表現，法人多對其後續營運表現正面看待。

金像電則受惠5G網路基礎架構、Hyper scale大型資料中心成長趨勢明確，傳輸應用和晶片運算速度加快的趨勢推升下，PCB層板數增加與細線路技術升級勢必加快，金像電在伺服器和網通產品都獲主要客戶認證，營運成長可望受惠這一趨勢。法人估計金像電今年每股獲利將逼近4元，目前評價面不高。

看好個股後市的投資人，建議利用價內外15%以內，有效天期在100天以上權證，參與行情。

華通 金像電 5G

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