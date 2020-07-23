全民權證／台達電 挑逾90天

電源大廠台達電（2308）營運成長動能維持不墜，近期外資分析師頻頻調高目標價，6月來外資及投信強力回補，昨（22）日股價上漲7元，收在192.5元，創逾五年來新高。

外資預估，台達電第2季營收706億元，季增27%，營益率可望繳出優於預期成績單，挑戰2016年第4季來新高，第3季營收受惠Sony PS5、工業自動化（IA）、新款iPhone、MacBook等業績挹注，持續強勁成長，帶動營益率提升。

法人認為，台達電產品組合遍及電動車、5G、資料中心、自動化等領域，未來二至三年可望成公司營運動能，後市看俏。

投資人如想參與這波行情，可布局價內外10%以內、距到期日90天以上權證。（台新證券提供）