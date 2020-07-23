全民權證／瑞昱 選價內外15％
因疫情影響，帶動居家上班需求使NB出貨成長，瑞昱（2379）的WiFi、藍牙、Audio Codec等產品在上半年達雙位數成長，以訂單需求來看，預期第3季包括WiFi等網通產品出貨仍可維持前季動能。
其中，TWS今年成長幅度雖不如市場原先預期，但上半年營收仍有年增40%~50%水準，下半年推出結合ANC（主動抗噪功能）的TWS後，新產品ASP將從上半年成長約一倍，第4季將開始貢獻營收；WiFi 6將在下半年推出，其ASP較WiFi-5高約50%，瑞昱今年營收可達700億元，每股盈餘有接近15元水準。
看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期在100天以上的中長天期商品介入。（華南永昌證券提供）
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