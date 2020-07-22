昇達科利多 挑稍價外

特斯拉執行長馬斯克所主導的「星鏈計畫（Starlink）」是近來市場熱議焦點，將有望帶動星鏈供應鏈表現，而台廠在這波商機中也不缺席，微波通訊元件廠昇達科 （3491）打入SpaceX衛星通訊地面接收站。

法人看好，有望帶動後續營運表現，長線備受矚目。

昇達科股價表現震盪，近兩個交易日以來外資有買單敲進，帶動股價觸季線走揚，昨（21）日上漲2.1%或1.7元，收復5日均線。

在基本面，6月營收達1.29億元，月減16.7%，年減19%。

法人分析，受到疫情影響，短線營運面表現疲弱，不過隨著客戶補庫存而回到正常水準。

預估昇達科在第3季及第4季營運將呈現緩步季成長。

就長線角度來看，昇達科已布局5G通訊包括毫米波元件外，現階段進入美國Space X衛星通訊地面接收站供應鏈，由於衛星通訊加上目前推廣中的5G通訊基礎，被視為6G通訊雛型，且地面接收站的建設未來幾年也將加速，將有望進一步增添昇達科的營運柴火。

展望名年營運表現，若疫情獲得有效控制，客戶需求回到正常水準，尤其是5G微波元件、衛星元件及Wi Fi 6等，預估明年營收、獲利將可望繳出雙位數的年增率表現。

權證發行商建議，看好昇達科後市的投資人，可利用造市積極的發行商，建議挑選距到期日100天以上的商品，價內外程度可設定稍價外的長天期權證，進行操作，參與行情，並且做好停損停利點。