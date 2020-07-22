金寶、同欣電 選長天期

太空計畫的星鏈供應鏈讓台股也增加一關注題材，其中，SpaceX地面基地台的金寶（2312）與衛星收發模組的同欣電（6271）未來將有機會爭取該商機帶來的業績。

法人表示，可挑選價外且偏長天期的相關認購權證，參與這波行情。

隨著SpaceX的業務持續擴大，SpaceX的衛星基地台供應商金寶可望持續受惠。法人表示，20年前，金寶就跨入機上盒（STB）代工，在網通產業累積不少經驗與人脈，並在2019年拿下SpaceX的基地台組裝訂單，也是SpaceX亞洲唯一合作夥伴。

據了解，SpaceX原本計畫發行1.2萬顆衛星，目前已發射180顆，後來又向美國申請追加3萬顆衛星發射許可，使總量擴大至4.2萬顆，金寶主要是承接衛星的地面基地台訂單，2020年小量出貨，2021年則會大幅成長。

此外，SpaceX也在全球招兵買馬，進行Starlink低軌衛星計畫，已獲得美國FCC正式核准其申請的約2萬顆低軌衛星，積極著手打造相關供應鏈。

同欣電產品通過航太認證，在近兩年順勢切入SpaceX的供應鏈，低軌道衛星收發模組產品也計劃打入其他廠商供應鏈，是未來主要的成長動能。

同欣電今年第1季就受惠RF模組封裝在低軌道衛星與資料中心的業績成長性，法人說，RF模組封裝在光纖及衛星產品帶動上，營收有機會維持維持高檔，看好RF模組封裝將導入高階產品。且低軌道衛星在今年有高度成長機會。預估今年RF模組封裝業務將帶來大幅度成長的營收貢獻。

看好個股營運後市的投資人，建議利用價內外15%以內，可操作天期在90天以上的權證，參與題材行情。