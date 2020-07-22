華通、台光電 認購夯

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由特斯拉執行長馬斯克所主導的「星鏈計畫（Starlink）」，被視為是提前替6G發展進行布局，台廠中已有數家廠商打入此一供應鏈，投資人可利用此議題，留意相關供應鏈個股連結權證的投資機會。

星鏈是太空服務公司SpaceX布建的通過近地軌道的衛星群，主要目的在替全球客戶提供衛星網路服務，台廠如華通（2313）提供衛星用PCB板、台光電（2383）提供衛星用的CCL板，有望躋身星鏈計畫供應鏈，進一步挹注公司業績。

華通累計今年前六月營收255.1億元，年成長約13.2%；股價表現上，華通近周緩步攀揚，站上所有均線上，持續挑戰上檔50元關卡。

華通認為，整體市場經濟受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等多重因素影響下，手機等消費型電子產品市場銷售速度緩慢，但公司接單及應變能力近年已顯著提升，手機產品往高階設計需求在5G發展下不變，有利公司營運表現。

法人指出，目前華通的HDI／MSAP接單已滿載正式宣告手機旺季來臨，下半年營運逐季成長，在稼動率滿載，良率持續精進下，華通下半年獲利成長動能可期。

展望2021年，華通將持續受惠5G手機主板升級商機，加上NB成長動能及低軌道衛星題材，營運亮點持續吸睛。

台光電累計上半年營收122.10億元，年增9.9%，創同期新高；在基本面具支撐下，台光電維持高檔震盪格局，計已連二紅，同樣站上所有均線上。

法人分析，受惠伺服器、交換器等網通產品成長明確，台光電今年營運持穩，現階段，台光電已著手布建下一代伺服器平台及5G基地台，在網通領域掌握度優於預期，市占率可望穩定提升。

法人指出，美系客戶消費型新產品即將啟動拉貨，預估第3季會開始量產出貨，此外，台光電在智慧型手機用機材市占率，除了美系客戶外，韓系、陸系也都有產品出貨，加上網通產品的高成長，下半年旺季表現可期。

權證發行商建議，看好華通、台光電後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與這波行情，但應先做好停損停利點。