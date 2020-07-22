聽新聞
test
0:00 / 0:00

華通、台光電 認購夯

經濟日報 / 記者黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

今日主題

由特斯拉執行長馬斯克所主導的「星鏈計畫（Starlink）」，被視為是提前替6G發展進行布局，台廠中已有數家廠商打入此一供應鏈，投資人可利用此議題，留意相關供應鏈個股連結權證的投資機會。

星鏈是太空服務公司SpaceX布建的通過近地軌道的衛星群，主要目的在替全球客戶提供衛星網路服務，台廠如華通（2313）提供衛星用PCB板、台光電（2383）提供衛星用的CCL板，有望躋身星鏈計畫供應鏈，進一步挹注公司業績。

華通累計今年前六月營收255.1億元，年成長約13.2%；股價表現上，華通近周緩步攀揚，站上所有均線上，持續挑戰上檔50元關卡。

華通認為，整體市場經濟受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等多重因素影響下，手機等消費型電子產品市場銷售速度緩慢，但公司接單及應變能力近年已顯著提升，手機產品往高階設計需求在5G發展下不變，有利公司營運表現。

法人指出，目前華通的HDI／MSAP接單已滿載正式宣告手機旺季來臨，下半年營運逐季成長，在稼動率滿載，良率持續精進下，華通下半年獲利成長動能可期。

展望2021年，華通將持續受惠5G手機主板升級商機，加上NB成長動能及低軌道衛星題材，營運亮點持續吸睛。

台光電累計上半年營收122.10億元，年增9.9%，創同期新高；在基本面具支撐下，台光電維持高檔震盪格局，計已連二紅，同樣站上所有均線上。

法人分析，受惠伺服器、交換器等網通產品成長明確，台光電今年營運持穩，現階段，台光電已著手布建下一代伺服器平台及5G基地台，在網通領域掌握度優於預期，市占率可望穩定提升。

法人指出，美系客戶消費型新產品即將啟動拉貨，預估第3季會開始量產出貨，此外，台光電在智慧型手機用機材市占率，除了美系客戶外，韓系、陸系也都有產品出貨，加上網通產品的高成長，下半年旺季表現可期。

權證發行商建議，看好華通、台光電後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與這波行情，但應先做好停損停利點。

台光電 華通 智慧型手機

延伸閱讀

韓國首枚軍事通訊衛星 ANASIS-II成功發射

華通、欣興 認購來電

期貨商論壇／華通期 偏多布局

金像電、華通 押長天期

相關新聞

華通、台光電 認購夯

星鏈是太空服務公司SpaceX布建的通過近地軌道的衛星群，主要目的在替全球客戶提供衛星網路服務，台廠如華通（2313）提供衛星用PCB板、台光電（2383）提供衛星用的CCL板，有望躋身星鏈計畫供應鏈，進一步挹注公司業績。

致茂、亞德客 認購夯

台股昨（15）日受制於高檔獲利賣壓湧現，以及台指期壓低結算，震盪走低收小黑，致茂（2360）、亞德客-KY（1590）獲...

期貨商論壇／台積期 偏多看待

觀察昨（21）日成交口數較大前20檔個股期貨表現，上漲達18檔，並多以高盤開出，震盪走高終以紅K收漲。其中以台積期、欣興...

期貨商論壇／永續期 價格攀高

近年全球企業社會責任概念興起，愈來愈多人意識到，企業應取之社會且用之於社會，須對社會、環境永續發展有幫助，才能被視為優良...

全民權證／景碩看旺 押價平

景碩（3189）過去受制於SLP折舊壓力，獲利低迷，但今年在AiP及ABF新產能貢獻下，營運可望擺脫谷底。

金寶、同欣電 選長天期

太空計畫的星鏈供應鏈讓台股也增加一關注題材，其中，SpaceX地面基地台的金寶（2312）與衛星收發模組的同欣電（6271）未來將有機會爭取該商機帶來的業績。

昇達科利多 挑稍價外

特斯拉執行長馬斯克所主導的「星鏈計畫（Starlink）」是近來市場熱議焦點，將有望帶動星鏈供應鏈表現，而台廠在這波商機中也不缺席，微波通訊元件廠昇達科 （3491）打入SpaceX衛星通訊地面接收站。

全民權證／全新 瞄準價外10％

全新（2455）第2季獲利表現受到疫情影響射頻產品線出貨，不過，光電產品線因光纖通訊基礎建設商機釋出而出貨暢旺，這一趨勢...

最牛一輪／健策動能強 群益9C靚

健策（3653）在遠距商機的帶動下，今年前六月營收達34.61億元，年增34.3%，多數產品線持續成長，其中，伺服器均熱...

全民權證／祥碩 布局逾90天

祥碩（5269）隨著超微拉貨力道更強，下半年營運將優於上半年，單季可望挑戰雙位數成長，近周股價觸及月線後即反彈走強，再度...

台指期 短線高檔震盪

股期雙市昨（21）日開高震盪走高，指數齊步勁揚超過200點；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，但外資淨多單小幅減碼38...

台指期開漲92點 台積電期貨開漲2.5元

美股周一（20日）四大指數漲幅0.03%~2.51%，其中，那指、費半續刷歷史新高；台指期今早受到激勵，台指期近月合約今...

熱門新聞

買氣太強大！國泰高股息ETF 溢價壓不下還擴大！

17萬投資人兩頭賺！0050連三年7月開盤「秒」填息

再創天價！台積電開高攻上374.5元 市值9.71兆元

南電攻漲停 創近9年高點 法人估Q3業績衝高

台積電紀錄創不完 單日再寫六驚奇

「護國神山」市值破10兆！台積電387元刷新天價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。