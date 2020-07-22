全民權證／景碩看旺 押價平

景碩（3189）過去受制於SLP折舊壓力，獲利低迷，但今年在AiP及ABF新產能貢獻下，營運可望擺脫谷底。

法人說，受惠SLP產線轉換ABF新產能在今年第2季到位，擴大取得美系客戶GPU訂單，DRAM及Nand需求也持續暢旺。展望第3季，除了iPhone新機鋪貨7月展開帶動AiP產品需求向上外，Xilinx 4G基地台FPGA備貨需求拉升，以及 MTK 5G SoC在7月加單20%，帶動BT稼動率達85%。

法人表示，景碩今年成長動能來自5G手機、基站及GPU，分別帶動BT及ABF載板需求向上，ABF及BT需求下半年可望優於預期。看好景碩後市，建議布局價平附近，可操作天期在兩個月以上權證。（永豐金證券提供）