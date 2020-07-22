全民權證／祥碩 布局逾90天

祥碩（5269）隨著超微拉貨力道更強，下半年營運將優於上半年，單季可望挑戰雙位數成長，近周股價觸及月線後即反彈走強，再度站回所有均線上。

祥碩替AMD量身打造B550晶片組，為頂規X570晶片組的低階版，也首款支援PCIe 4.0介面的主流級晶片組外，還提供部分超頻技術。

此外，中國大陸加速去美化，推動晶片自製化，祥碩傳輸介面晶片獲陸廠採用，加上祥碩明年針對PCIe Gen 4推出Packet Switch，平均單價超過100美元，法人預估祥碩今、明年來自大陸的收入將成長15%、20%。

看好祥碩後市營運表現的投資人，不妨優先價內外10%以內，距離到期日90天以上的權證，參與後續行情。（群益金鼎證券提供）