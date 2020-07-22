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全民權證／全新 瞄準價外10％
全新（2455）第2季獲利表現受到疫情影響射頻產品線出貨，不過，光電產品線因光纖通訊基礎建設商機釋出而出貨暢旺，這一趨勢將延續到第3季，營收仍維持相對高水準。
此外，包括蘋果在內的手機品牌廠，下半年新機訂單預估第3季將開始挹注，尤其，5G機種對整體手機產業滲透率提高，將推升全新射頻產品線的ASP，都有助第3季獲利展望。
由於年初VCSEL相關產品線出貨狀況低於預期，但3月光電產品線營收比重回升至二成，PIN、LD相關產品線出貨轉趨暢旺，市場預估，第3季光電產品線營收維持第2季高峰水準。
看好個股後市投資人，可布局價外10%以內、可操作天期三個月以上商品介入。（中國信託證券提供）
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