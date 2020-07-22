全民權證／全新 瞄準價外10％

星鏈是太空服務公司SpaceX布建的通過近地軌道的衛星群，主要目的在替全球客戶提供衛星網路服務，台廠如華通（2313）提供衛星用PCB板、台光電（2383）提供衛星用的CCL板，有望躋身星鏈計畫供應鏈，進一步挹注公司業績。

2020-07-22 00:43