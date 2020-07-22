期貨商論壇／永續期 價格攀高

近年全球企業社會責任概念興起，愈來愈多人意識到，企業應取之社會且用之於社會，須對社會、環境永續發展有幫助，才能被視為優良企業，因此，國內外多數龍頭公司均開始著眼於此，其中ESG更成為營運顯學。

全球ESG相關產品吸引投資人目光，近三年整體規模不斷擴大，台灣期交所今年亦順勢推出永續期貨產品，搭上全球ESG風潮。

永續期貨中，最大成分股為台積電，比重達30%，其次為鴻海及聯發科，權重分別為6.64%與5.52%；以產業類別區分，主要權重集中於電子類股，達45.6%，因此個股動向將影響指數整體走勢，尤其以台積電影響甚大。台積電第2季稅後純益與每股盈餘雙雙創下新高，毛利率亦優於預測，整體營運狀況受疫情衝擊較小，且先進製程需求暢旺，多數法人均上調台積電目標價，並看好下半年營運狀況。法說會後，台積電買盤進場，強勢推升股價，亦帶動永續期貨推升指數價格，創下近期新高。

欲參與永續指數行情，可參考臺灣期貨交易所發行的永續指數期貨，契約規格小、交易門檻低。（統一期貨提供）