期貨商論壇／台積期 偏多看待

觀察昨（21）日成交口數較大前20檔個股期貨表現，上漲達18檔，並多以高盤開出，震盪走高終以紅K收漲。其中以台積期、欣興期及玉晶光期表現搶眼，為多方指標。

連兩日收漲及紅K，且具有高過前日高、低不破前日低的多方慣性者有三檔；連續兩日收跌及黑K，且具有高不過前日高、低破前日低的空方慣性者有0檔。

目前大多個股屬多方控盤，且持續具多方慣性，顯示大盤未遭遇關鍵壓力。個股期貨中，昨日成交口數較大者為市場熱門標的商品，台積期、聯電期、欣興期此三檔漲幅均超過4%，其中以欣興期貨漲6.34%最強勢，價量配合完美，近幾日都具有推升動能，因此仍可以偏多角度看待盤勢。

觀察加權指數在6月中長黑K後，走勢持續維持在10日線之上，保持多方格局不變，又在昨日突破十個交易日震盪區間，顯示空方角力失敗，行情向上挺進機會大。

短線個股期貨篩選條件，是目前已突破小橫盤震盪區仍未改變多方走勢者。從技術面觀看：台積電期貨持續強勢，且基本面需求仍然強勁，短線上仍可偏多思考。（兆豐期貨提供）