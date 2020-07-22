期貨商論壇／台積期 偏多看待
觀察昨（21）日成交口數較大前20檔個股期貨表現，上漲達18檔，並多以高盤開出，震盪走高終以紅K收漲。其中以台積期、欣興期及玉晶光期表現搶眼，為多方指標。
連兩日收漲及紅K，且具有高過前日高、低不破前日低的多方慣性者有三檔；連續兩日收跌及黑K，且具有高不過前日高、低破前日低的空方慣性者有0檔。
目前大多個股屬多方控盤，且持續具多方慣性，顯示大盤未遭遇關鍵壓力。個股期貨中，昨日成交口數較大者為市場熱門標的商品，台積期、聯電期、欣興期此三檔漲幅均超過4%，其中以欣興期貨漲6.34%最強勢，價量配合完美，近幾日都具有推升動能，因此仍可以偏多角度看待盤勢。
觀察加權指數在6月中長黑K後，走勢持續維持在10日線之上，保持多方格局不變，又在昨日突破十個交易日震盪區間，顯示空方角力失敗，行情向上挺進機會大。
短線個股期貨篩選條件，是目前已突破小橫盤震盪區仍未改變多方走勢者。從技術面觀看：台積電期貨持續強勢，且基本面需求仍然強勁，短線上仍可偏多思考。（兆豐期貨提供）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言