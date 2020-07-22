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台指期 短線高檔震盪

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（21）日開高震盪走高，指數齊步勁揚超過200點；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，但外資淨多單小幅減碼382口至2.8萬口，展望盤勢，因步入財報高峰期，投資人持股宜回歸基本面，預期台指期短線將高檔震盪。

現貨與期貨行情走勢方面，本周為科技股重磅財報周，周一市場樂觀情緒依舊，新冠疫苗試驗利多消息不斷，亞馬遜等尖牙股帶領美股四大指數全面上漲，那指、費半續刷歷史新高。道瓊周一漲0.03%，標普500漲0.84%，那斯達克漲2.51%，費半指數漲2.0%。

台股昨天開高走高，雖12,400點關卡得而復失，不過仍創30年來新高，加權指數終場漲1.83%收12,397點。台指期漲256點至12,289點。

權值股來看，台積電未來展望佳，市值首度突破10兆元，終場漲4%收383元，大立光有超過2%漲幅，鴻海受立訊搶進蘋果供應鏈利空消息衝擊，跌近2%。

價差方面，台指期逆價差縮至108.55點，電子期逆價差縮至3.83點，金融期逆價差縮至22.22點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超160.04億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加505口至7,772口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少382口至28,776口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則減少2,270口至8,891口。

永豐期貨指出，近期美國科技類股普遍強勢，加上資金行情持續發酵，台股指數進一步攀高，但目前已步入財報公布高峰期，投資人持股宜謹慎回歸個股基本面。

台指期 逆價差

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