期貨商論壇／宏碁期 逢回買進

宏碁（2353）連續兩個交易日出現10萬張以上的大量，相較上周五日平均量不到萬張，市場出現大量看好宏碁未來而買進的投資人。

宏碁2012年以來呈低點平台整理的走勢，近日的爆量，有機會出現平台的第二隻腳，短線測試2018年初高點，不過此高點不易一次突破，因當日有34萬張以上的套牢量。

宏碁日前展示許多亮點產品，包含推出強固型電腦子品牌Enduro、電競新品，也推能量飲，從筆電品牌轉型跨足生活風格領域，高層更自6月加碼投資自家股。公開資訊觀測站資料顯示，董事長、共同營運長等八位公司高層，分別以個人名義加碼，顯示看好集團未來發展。

宏碁在美國PC市場，今年前五月銷售居各品牌之冠，筆電、桌機及螢幕於亞馬遜平台銷售排行榜紛紛站上前五名內。宏碁6月營收創2015年9月以來新高紀錄。

宏碁第2季受惠遠距辦公、遠距教學需求，加上供應鏈恢復狀況優預期，營運逆勢成長，從各產品分析，宏碁第2季筆電營收季增48.4%、顯示器季增28.9%、電競產品季增70.9%，單季營收創十季新高。

技術面上，宏碁期連續兩個交易日大漲後，短線漲幅已大，可利用分鐘K線圖技術指標出現拉回時進場買進，停損緊盯此技術指標，畢竟漲幅大後修正幅度也大。（康和期貨提供）

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