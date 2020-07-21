期貨商論壇／黃金期 緊盯月線

根據世界衛生組織（WHO）每日疫情報告顯示，全球新增新冠肺炎病例累計逾1,400萬例，死亡病例累計逾59萬例。此外，由華盛頓郵報、美國廣播公司新聞網所進行的最新民調顯示，拜登以55%的支持率領先川普的40%。在疫情及選情告急的利空影響下，支撐國際黃金價格持續於高檔進行整理。

經濟數據方面，美國密西根大學新公布的7月消費者信心指數初值為73.2，較6月的78.1下滑，且低於市場預估，而7月美國新屋開工及營建許可月增率亦不如預期，顯示隨著美國近日來疫情的惡化，壓抑消費者對於經濟重啟的樂觀預期。

在市場籌碼方面，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的數據，截至7月14日為止，紐約黃金期貨大額交易者投機者淨部位較前周減少4,930口，淨多單下降到262,428口。從市場籌碼的數據來看，由於黃金價格來到歷史相對高點位置，因而導致市場專業投資機構與投機者，逢高減碼多方部位。

凱基期貨分析師林泳光認為，由於國際股市處歷史相對高點，加上全球疫情未見趨緩，因此市場避險需求仍強，有利黃金價格的中長線趨勢。投資人可運用臺灣期貨交易所的黃金期貨近月合約，於價格拉回且不跌破月線支撐時偏多布局，並以月線支撐作為短線停損點。（凱基期貨提供）

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