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全民權證／瑞昱看旺 押寶價平

經濟日報 / 記者黃力整理

網通IC大廠瑞昱（2379）受惠WiFi、藍牙、PC等相關晶片出貨暢旺，近月營收繳佳績，上半年營運持穩。

法人指出，美國加大對華為供貨限制，大陸半導體產業加速自製化進程，瑞昱是這一長期趨勢受惠者，加上搭上技術升級順風車，不但WiFi 6市占率逐步提升，晶片平均銷售單價也高。

法人分析，儘管TWS單位隨著價格變動，但瑞昱第二代TWS晶片的毛利率依舊高於公司平均水準，預計第3季有機會看到明顯成長力道。法人預期瑞昱第3季營運可望持續升溫，季增率上看高個位數，下半年單季營收創高可期。

如看好瑞昱後市營運，投資人可挑選距離到期日兩個月以上、價平附近權證。（華南永昌證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

瑞昱 營收

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