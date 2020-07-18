全民權證／廣達 挑價內外10%

廣達（2382）5月筆電拉貨力道優於市場預期，單月筆電出貨量470萬台，創近五年來單月出貨量新高，累計前五月出貨1,660萬台筆電，已超過去年上半年出貨量，市場預估第2季每股純益有1.2元水準。

長期來看，廣達伺服器需求除了來自Facebook、Google等主要客戶建置超大型資料中心外，隨著5G時代來臨，基地台布建增加帶來商機，智慧型裝置與行動通訊於全球的普及率持續提升，廣達也與日本、歐洲電信商合作朝向5G應用伺服器布局，這將成為2021年主要成長動能。

權證券商建議，看好個股後市投資人，可布局價內外10%以內、可操作天期在二個月以上的權證。（永豐金證券提供）

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