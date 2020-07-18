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全民權證／台積電 瞄準長天期

經濟日報 / 記者蔡靜紋整理

台積電（2330）法說會釋出樂觀訊息，法人紛紛建議買進、調高目標價，帶動昨（17）日股價開高走高，終場大漲9.5元，收在367元。

法人表示，在5G與HPC趨勢下，客戶對先進製程需求強勁，台積電優異的先進製程與良率將使其表現優於同業。

台積電第3季財測預估營收中間值季增7.7%，年增14.3% ，優於市場預估。毛利率預估區間為50%至52%，預估將較第2季低1個百分點，主因5奈米量產稀釋毛利及匯兌因素。台積電預估今年營收成長逾20%，較4月法說會預估的15%-20%提升。

權證券商建議，看好台積電後市的投資人可利用距到期日四個月以上的中長天期權證商品介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 法說會

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