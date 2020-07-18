臻鼎、譜瑞 四檔有看頭

隨著時間進入第3季，蘋果概念股逐漸受市場關注，全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）等均有法人出具正向報告。權證發行商表示，如看好相關高價股後市，可透過權證商品掌握投資契機。

臻鼎6月營收86.07億元，月增6.3%，年增約3.3%，挹注今年第2季營收創同期新高；前六月營收440.03億元，年增3.6%。其中第2季營收264.9億元，季增51.3%，年增14.9%，是同期新高。

法人表示，5G手機因射頻元件占據空間增加、耗電量增加需要更大的容量，主板勢必採用高階HDI或SLP設計節省空間，而低階手機則至少採用八~12層HDI設計，有利臻鼎拓展硬板商機。此外，因應5G傳輸世代的到來，軟體應用開發和晶片運算速度加快的趨勢推升下，PCB 板層數增加與細線路技術升級勢必加快，也有利提升PCB產值。

受惠全球掀起居家辦公、遠距教學等風潮，帶動高速傳輸裝置需求強勁，譜瑞第2季營收36.32億元，季增22.6%、年增28.6%，改寫新猷，累計前六月營收65.94億元，年增15.4%，法人看好第2季獲利可高於預期，第3季營收、獲利有望再創新高。

法人表示，看好譜瑞包括，6月營收創高，第2季獲利上修，第3季迎接旺季，營收及獲利將再創新高，三是剛併購的Fresco公司的產品線與譜瑞互補，最後是高速傳輸產線市占率提升，下半年大廠新品推出有望推升PCIE GEN５搭載率，今、明年產線有望皆呈現雙位數成長。

看好個股後市的投資人，建議布局價內外15%以內，可操作天期三個月以上的權證。