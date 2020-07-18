旺宏、群聯 選逾三個月

隨時序進入下半年，新冠肺炎疫情已進入緩和階段，記憶體產業有望跟著復甦，旺宏（2337）、群聯（8299）等記憶體股近月晶片出貨量增溫，基本面後市續有表現空間。

旺宏累計今年上半年合併營收186.86億元，較去年同期135.08億元增38.3%，旺宏今年也積極導入新製程，19奈米SLC NAND Flash下半年出貨可望放量。

旺宏日前公布第2季及上半年營收，分別較去年同期成長逾二成及近四成，符合該公司先前預期。

法人則指出，旺宏第2季調漲SLC儲存型快閃記憶體及編碼型快閃記憶體 （NOR Flash）價格，漲幅約5%至10%不等，第2季合併營收在新冠肺炎疫情下，僅較首季小幅衰退，不過因產品漲價，預估毛利率將優於首季，獲利仍維持穩健。

群聯6月控制晶片總出貨量較去年同期成長近12%，而SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長近50%，近期因柏青哥機台導入固態硬碟趨勢，順利拿下日本柏青哥品牌廠訂單，並於今年開始出貨，貢獻營收及獲利。

法人指出，近幾年快閃記憶體（NAND Flash）產業的成長動能，除了愈來愈多的電腦系統從傳統的機械式硬碟HDD改成固態硬碟SSD以外，許多原本沒有使用NAND Flash作為主要儲存裝置的硬體設備，因NAND Flash的物美價廉優勢，也逐漸導入NAND儲存產品，預估對群聯營收及獲利將有正面助益。

權證發行商建議，看好旺宏、群聯後市的投資人，可買進價外10%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。