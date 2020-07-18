技嘉（2376）、微星（2377）等板卡族群，受惠英特爾、AMD、nVidia等全球科技巨擘將陸續推出新品，加上進入電競筆電等需求旺季，市場看好第3季營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極的認購權證，參與個股業績行情。

技嘉第2季營收209億元，季增21.3%、年成長69.7%，創歷史新高，也優於市場預期，其中，MB出貨300萬片、季增9%，來自歐美居家限制令的家用娛樂需求佳，顯示卡出貨100萬片與上季持平，較市場預估的85萬片為佳；伺服器客戶新平台轉換完成，重啟拉貨營收季增65%，奠定獲利成長基礎。

微星6月營收137.8億元，月增25.8%、年增60.8%，第2季營收季增24%、年增35.2%，優於市場預期，成長主因在於宅經濟需求發酵，以及筆電、主機板都有新品推出上市，電競相關產品出貨量皆顯著提升；整體來看，微星第2季營收創下單季歷史新高，有利獲利表現。

展望技嘉、微星後市，下半年進入電競產品需求旺季，加上英特爾推新款CPU及AMD Ryzen 3000系列CPU 7月開賣，新品將於第3季延續主機板需求熱度。顯示卡部分，nVidia新一代GPU RTX 3000系列、AMD新一代RDNA2架構GPU將於第3、4季陸續推出，將帶動相關出貨量。

近年電競及遊戲市場蓬勃發展，根據國際機構研究顯示，全球電競市場2018年營收8.65億美元，預估2022年將達17.9億美元，IDC預估2019年至2023年全球電競筆電CAGR將達8.4%，2023年出貨量可達2,680萬台。市調機構統計，每年電競賽事皆以雙位數比率成長，2020年全球電競賽事產值將達11億美金，年增15.7%下，有利技嘉、微星後市營運。

看好的投資人，建議布局價內外15%以內，可操作天期四個月以上的長天期權證。