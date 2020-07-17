權證避險降稅 擬施行五年

權證避險降稅修法草案來了，財政部昨（16）日預告《證券交易稅條例》修法，將發行權證證券商基於履行報價責任規定及風險管理目的，而賣出避險股票的證券交易稅稅率自千分之3降到千分之1，並基於《納稅者權利保護法》，明訂這項租稅優惠實施五年，屆時再視情況討論是否延長。

目前修法仍在預告階段，將蒐集各界意見，彙整後送行政院討論，最快在下個立法院會期送審，若順利，今年底或明年初就可上路。

財政部預告，將在證交稅條例新增第2條之3，提供權證避險租稅優惠，來鼓勵權證發行人積極造市及避險，以更佳的造市品質提升投資人參與權證市場意願。

根據草案，經目的事業主管機關核准發行認購或認售權證的券商，在該權證上市或上櫃日至到期日期間，基於履行報價責任規定及風險管理目的，自條文生效日起五年內，出賣認購或認售權證避險專戶內股票，其證交稅稅率為千分之1。

不過財政部也強調，若非屬上述避險目的而出賣股票，則無法適用租稅優惠，仍應以千分之3稅率來課徵。

至於為何設有五年施行期限？

財政部官員解釋，納保法第6條第1項規定，租稅優惠都必須明訂實施年限，不宜過度，金管會建議先以五年為期，觀察實際施行情形是否確實達到政策目的，屆時再來討論是否延長。

據了解，根據金管會所提出的稅式支出報告，雖權證避險證交稅稅率自千分之3降至千分之1，但隨著權證市場活絡，可望帶來更多證交稅、所得稅等，每年反而可增加約8億元稅收。

近年權證商品越來越受到投資人重視，金管會也積極希望提升券商造市品質，並讓交易更加活絡，券商也不斷疾呼主管機關，希望針對權證避險證交稅調降稅率。

財政部曾在2014年將修法案送立法院，但沒來得及修法且屆期不續審；財政部與金管會對降稅有共識，近年持續有討論，在各界殷切期待下，財政部終於預告證交稅條例修正草案。