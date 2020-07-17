權證避險降稅 擬施行五年

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

權證避險降稅修法草案來了，財政部昨（16）日預告《證券交易稅條例》修法，將發行權證證券商基於履行報價責任規定及風險管理目的，而賣出避險股票的證券交易稅稅率自千分之3降到千分之1，並基於《納稅者權利保護法》，明訂這項租稅優惠實施五年，屆時再視情況討論是否延長。

目前修法仍在預告階段，將蒐集各界意見，彙整後送行政院討論，最快在下個立法院會期送審，若順利，今年底或明年初就可上路。

財政部預告，將在證交稅條例新增第2條之3，提供權證避險租稅優惠，來鼓勵權證發行人積極造市及避險，以更佳的造市品質提升投資人參與權證市場意願。

根據草案，經目的事業主管機關核准發行認購或認售權證的券商，在該權證上市或上櫃日至到期日期間，基於履行報價責任規定及風險管理目的，自條文生效日起五年內，出賣認購或認售權證避險專戶內股票，其證交稅稅率為千分之1。

不過財政部也強調，若非屬上述避險目的而出賣股票，則無法適用租稅優惠，仍應以千分之3稅率來課徵。

至於為何設有五年施行期限？

財政部官員解釋，納保法第6條第1項規定，租稅優惠都必須明訂實施年限，不宜過度，金管會建議先以五年為期，觀察實際施行情形是否確實達到政策目的，屆時再來討論是否延長。

據了解，根據金管會所提出的稅式支出報告，雖權證避險證交稅稅率自千分之3降至千分之1，但隨著權證市場活絡，可望帶來更多證交稅、所得稅等，每年反而可增加約8億元稅收。

近年權證商品越來越受到投資人重視，金管會也積極希望提升券商造市品質，並讓交易更加活絡，券商也不斷疾呼主管機關，希望針對權證避險證交稅調降稅率。

財政部曾在2014年將修法案送立法院，但沒來得及修法且屆期不續審；財政部與金管會對降稅有共識，近年持續有討論，在各界殷切期待下，財政部終於預告證交稅條例修正草案。

認售權證 財政部 證交稅

延伸閱讀

金管會開鍘不得再自辦股務 大同：將依法提訴願

金管會開鍘不得自辦股務 大同將提訴願

票金公司外幣需求大增 金管會鬆綁限制強化運用

財政部預告修正權證避險降稅 法人：有利自營商

相關新聞

致茂、亞德客 認購夯

台股昨（15）日受制於高檔獲利賣壓湧現，以及台指期壓低結算，震盪走低收小黑，致茂（2360）、亞德客-KY（1590）獲...

權證避險降稅 賀鳴珩：有利做大市場

備受證券業者關注的權證造市避險交易降稅案，可望在立法院下會期闖關三讀，券商公會理事長賀鳴珩昨（16）日表示樂觀其成，並希...

權證避險降稅 擬施行五年

權證避險降稅修法草案來了，財政部昨（16）日預告《證券交易稅條例》修法，將發行權證證券商基於履行報價責任規定及風險管理目...

期貨商論壇／微星期 拉回可買

目前是學生暑假期間，向來是遊戲類股的旺季，與遊戲相關的產業都有望趁暑假進補業績，適逢15日振興券發放，有機會促進一些平常...

期貨商論壇／生技期 保守看待

新冠肺炎疫情肆虐，重創各國經濟活動，讓全球股市波動劇烈，迫使人類經濟活動型態的轉變，市場看待雲端產業以及生技醫療產業，比...

台指期 短線高檔震盪

股期雙市昨（16）日高檔震盪，指數齊步回檔修正；分析師表示，現階段期現貨實質價差由正轉逆，外資淨多單減少1,248口至2...

全民權證／金像電 二檔搶鏡

外資持續買進金像電（2368），帶動股價震盪走高，昨（16）日逆勢上漲6.1%；在營運面，金像電今年6月單月淨利約2.3...

全民權證／微星 挑逾三個月

板卡廠微星（2377）受惠宅經濟帶起的電競需求，第2季營收大幅優於市場預期，第3季營運動能看旺。昨日三大法人同步站在買方...

全民權證／世紀鋼 押價外15%

世紀鋼（9958）今年6月營收5.8億元，年增232.76%；上半年累計營收24.98億元，年增190%。主要是世紀鋼陸...

權證／台達電、宏捷科 四檔靚

時序進入第3季，法人預估台股指數有機會挑戰歷史新高，因此，更加關注業績具成長空間的企業，例如，台達電（2308）與宏捷科...

權證／聚陽、儒鴻 瞄準長天期

台股權王台積電昨（16）日熄火，市場靜待其法說會釋出的營運展望，導致昨天權指數多數時間壓在盤下，但類股個別表現，其中紡織...

最牛一輪／雙鴻看旺 中信9B拉風

雙鴻（3324）近月營收繳佳績，吸引法人資金積極卡位，推動股價來到200元俱樂部；展望下半年，法人指出，雖然手機需求相對...

熱門新聞

台積電法說會盤後登場 早盤359元開低

台積電Q2毛利率53% 每股盈餘4.66元

台積電法說報喜 四亮點一次看

台積電大聯盟成形！ 謝金河：將在台灣產業鏈發揮威力

想買石油ETF看過來！街口布油正2開放四配售時間

亞獅康-KY第2季淨值為負數 8月25日起終止櫃檯買賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。