權證避險降稅 賀鳴珩：有利做大市場

備受證券業者關注的權證造市避險交易降稅案，可望在立法院下會期闖關三讀，券商公會理事長賀鳴珩昨（16）日表示樂觀其成，並希望趁台股行情正好，朝野立委能儘速通過，有利於做大權證市場。

現行權證發行商對於權證買賣，須繳千分之1證交稅，對應拋補的避險股票則繳千分之3證交稅，導致造市衍生的證交稅達千分之4，且獲利還得繳20%營所稅，增加經營困難，因此券商公會長期爭取權證避險降稅，以促進權證市場活絡。

財政部原將權證避險降稅案列為上個會期送立院審議的四大重點法案之一，但受制法案條文細節仍須調整，導致修法進度落後，加上上會期為預算會期，又適逢選舉，後來並未三讀通過。

針對財政部昨天預告修訂《證券交易稅條例》，將權證造市避險交易稅率自千分之3降到千分之1，且此一租稅優惠將實施五年。

賀鳴珩指出，降稅有助於證券商報價更加積極、權證流通性也更好，適逢近期台股行情大好，權證交易金額倍增不是問題，成交比重有機會由2%左右，提高至5%。