台指期 短線高檔震盪

經濟日報 / 記者王皓正╱台北報導

股期雙市昨（16）日高檔震盪，指數齊步回檔修正；分析師表示，現階段期現貨實質價差由正轉逆，外資淨多單減少1,248口至2.6萬口，展望盤勢，因指數目前位處高檔，加上疫期不確定性因素，操作宜以短線為主。

現貨與期貨行情方面，周三美中關係持續緊繃，美國總統川普簽署「香港自治法案」，但新冠疫苗持續的好消息，以及高盛等銀行財報獲利及展望佳，支撐美股走勢。

台股昨天開平盤後走低，電子股熄火，台股一度跌至接近12,100點關卡，市場在台積電（2330）法說前夕觀望氣氛濃厚，終場指數下跌45點收12,157點，跌破5日線，台指期則收跌52點至12,032點，價差方面，扣除除息影響點數126.89點，期現貨實質價差由正19點轉為負1.8點。

權值股來看，台積電法說於盤後發表，但股價開高後走低，終止連五日的創高，終場下跌5.5元收357.5元，鴻海則逆勢上漲，股價來到近半年高，大立光呈弱勢盤整。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超79億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少895口至3,692口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,248口至26,258口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加7,006口至11,492口。

群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作空，自營商期權中性態勢，月、周選呈現中性，整體籌碼面為中性格局。技術面上台股昨天呈現量縮整理格局，目前在支撐壓力逐漸靠攏下，短線台股續作三角收斂態勢。

期貨分析師指出，整體而言，台指期回測10日線和12,000點整數大關，日前波段漲幅已高，買盤略有鬆動，外資籌碼也稍有轉弱，進一步向上發展空間相對受限。

台指期 台股 期貨

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