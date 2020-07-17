期貨商論壇／生技期 保守看待

新冠肺炎疫情肆虐，重創各國經濟活動，讓全球股市波動劇烈，迫使人類經濟活動型態的轉變，市場看待雲端產業以及生技醫療產業，比起以往更為看中。截至15日，新冠肺炎全球確診病例已經突破1,300萬例，而美國最為嚴重，高達330萬例以上，到目前為止疫情的發展情況還尚未趨緩，後續還須持續留意。

臺灣期貨交易所於6月8日上市「臺灣生技期貨」及「臺灣永續期貨」，其中，臺灣生技期貨成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，具代表性且波動性高，有潛在避險及交易需求，為市場熱門話題，可提供新的交易選擇及產業風險管理工具。

期貨合約價值為契約乘數為每點新台幣50元，以7月16日收盤價4,871點換算，契約規模約25萬，因此指數的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨從10日到目前為止，已經連續四根黑K，從高點回落跌破月線，昨（16）日雖以紅K棒作收，但留了長上影線，上檔月線轉為壓力，未來行情可能趨於保守，因此建議投資人保守看待臺灣生技期貨。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此具有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）