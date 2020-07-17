期貨商論壇／微星期 拉回可買

目前是學生暑假期間，向來是遊戲類股的旺季，與遊戲相關的產業都有望趁暑假進補業績，適逢15日振興券發放，有機會促進一些平常不會升級的3C產品消費買氣，這邊特別推薦微星科技（2377）。

今年因為疫情因素，7月的多媒體大展，多家大廠如華碩、宏碁等都未設攤，反而是微星在此逆勢出擊，順勢推廣新的筆電產品，也順勢訂下7月的業績將成長四成，以及下半年業績將成長二成的目標。

微星的主力產品是以筆電為主，產品線非常齊全，無論電競、創作者、商務類等都有，也因為多媒體展是疫情以來第一次實體大展，再搭配振興券發放，讓上半年縮衣節食的民眾，也有望趁這波暑假來換機。

微星第1季受疫情影響，整體電子業業績大多下探，但第2季只要是跟疫情有相關的概念股，營收都有因此成長，暑假向來是電動、電競產業的旺季，把握題材就能掌握機會。

群益期貨分析師陳宏傑表示，目前全球疫情讓許多新興產業都有連帶拉抬，微星受惠於遊戲、電競等居家概念，正是拓展市占的機會，展望微星的投資機會，要多留意股價的上升趨勢，自4月中旬以來，微星就開始翻漲，大致趨勢是沿月線上攻，未來只要不跌破月線，拉回都算是買進個股期貨的機會。

（群益期貨提供）

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