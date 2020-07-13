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期貨商論壇／晟德期 可望走高

經濟日報 / 記者周克威整理

晟德（4123）股價上周五再創一年多新高，同時爆出5日均量二倍以上的成交量。晟德近期的整理區間，正好為2018年與2019年高點連線的壓力線，壓力前經過整理再突破同時爆量，代表投資人願意追價買進，建議看好的投資人，可以個股期貨介入布局。

2018年高點也為過去五年盤整平台的壓力，近期交易量高過歷史高價時的交易量，量先價行之下，高點可期。

晟德召開法說會，董事長表示，定位為產業創投，將往海外尋找隱形企業進行併購，目標在2025年，打造七至八家市值超過300億元的獨角獸公司；晟德轉投資公司超過20家，其中已有九家掛牌，其中，東曜藥業聚焦在三大平台，包括抗體藥物技術、溶瘤病毒載體技術及利基型化學藥物技術平台，前二個平台開發的生物相似藥TAB008及生物新藥TAA013 正申請中國藥證，目標在2023~2026年，要將旗下抗體藥物成為中國第一。

今年是生技重返榮耀之年、正接受市場驗證的關鍵時刻，只有短中長期策略明確、現金流充沛的公司，才能脫穎而出，因此，晟德透過有機與策略成長的布局，協助集團規模與版圖持續擴大。

技術面，晟德期2018年高點將為下一個重要關鍵壓力，若能突破，中期漲幅將更大，短多停損設在上周四長紅K線的低點。（康和期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

晟德 期貨交易

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