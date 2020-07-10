期貨商論壇／原油期 後市有撐

雖然美國能源情報署（EIA）公布截至7月3日的原油庫存出乎預料增加570萬桶，庫欣地區原油庫存亦回升220萬桶，全球新冠肺炎累計確診人數與單日新增確診人數雙雙飆高，然而6月非農就業人數新增優於預期、失業率降至11.1%，顯示經濟數據持續翻揚，EIA月報調升今、明兩年原油需求預期。

加上市場對白宮即將推出的經濟刺激方案的樂觀預期，並以駕駛需求回升、原油進口增加做為解釋本周原油庫存的原因，本周三（8日）8月輕原油期貨沿著短期均線持續攀高，收盤上漲0.7%，收盤40.9美元。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，7月2日當周美國頁岩油井數降至185座，頁岩油先驅（崔石比克能源）亦申請破產保護，顯示低油價已迫使體質不佳的業者退出市場。雖然二度疫情是否失控仍為市場擔憂的重點，但根據石油輸出國組織（OPEC）的6月月報顯示，在沙烏地阿拉伯帶領下，5月日均產量較前月減少630萬桶，並延長減產措施至7月底。

輕原油在多方主導之下已連五漲，雖然短線價格漲幅已大，但資金風險偏好轉佳且價格仍維持在半年線之上，在輕原油價格帶量跌破短期均線前仍可正面看待。（國泰期貨提供）